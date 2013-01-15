Четверо чоловіків порізали свого друга

14 січня о 5 годині ранку у Вінниці на пульт централізованого спостереження Управління Державної служби охорони надійшов сигнал «Тривога» з кафе по вулиці Юності. Прибувши на місце події, наряд групи УДСО затримав чотирьох чоловіків за підозрою в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень потерпілому.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби охорони.

Через три хвилини правоохоронці прибули до кафе і, заблокувавши виходи з охоронюваного об’єкту, почали обстежувати прилеглу територію. Відразу ж в приміщенні кафе міліціонери виявили невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями у вигляді колото-різаної рани передньої черевної стінки, лівого передпліччя та фаланги правої кисті. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На місце події негайно було викликано карету швидкої медичної допомоги, яка доставила потерпілого 27-річного вінничанина до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні №2.

Безпосередньо в кафе були затримані четверо мешканців Вінниці 23-х, 25-ти, 30-ти та 32-х років, які підозрюються у скоєнні злочину.

Зі слів працівників кафе стало відомо, що тієї ночі потерпілий разом із затриманими разом відпочивали і вживали спиртні напої. Раптом, без жодної видимої причини, всі молодики зірвалися з місця і почали битися. Як з’ясувалося згодом, четверо з них напали на одного - свого 27-річного приятеля. На момент затримання жоден з підозрюваних не зміг докладно пояснити причини скоєного.

По даній справі Слідчим відділом Вінницького міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тілесне ушкодження, яке карається позбавленням волі терміном від п'яти до восьми років.