Шукають водія, який збив п‘яного пішохода

14 січня о 19.55 год у селищі Томашпіль неподалік ресторану "1111" невстановлений водій легкового автомобіля наїхав на 57-річного жителя с. Ракова. Чоловік петеринав дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП, пішохід з діагнозлм: закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забійна рана голови, алкогольне сп’яніння госпіталізований у реанімаціне віддлення центральної районної лікарні.

Про це повідомляє управління ДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Державтоінспекція звертається до всіх свідків автопригоди та свідомих громадян, що володіють інформацією про місце знаходження автомобіля чи водія, які причетні до ДТП, повідомити за телефонами: чергова частина УДАІ УМВС (0-432) 61-17-70, 59-33-33; гаряча лінія УДАІ УМВС (0-432) 59-34-34, або 102.

Анонімність і конфіденційність гарантується.

Державтоінспекція попереджає і застерігає фізичних і юридичних осіб, які здійснюють ремонтні роботи транспортних засобів, про кримінальну відповідальність у разі проведення незаконних будь-яких реставраційних робіт автомобіля, причетного до ДТП.

Добровільне зізнання у скоєнні злочину зменшує міру відповідальності перед Законом, суспільством і власною совістю.