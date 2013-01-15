На Вінниччині реформують цукрову та спиртову галузі

Через два тижні у Вінниці планують провести Всеукраїнську нараду за участю міністра агропромислового комплексу України Миколи Присяжнюка, де обговорюватимуть майбутнє цукрової та спиртової галузей країни.

Про цеповідомив голова Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан.

За його словами, стан обох цих галузей потребує негайного втручання, пише 20хвилин.

- Не в кращій ситуації опинилися наші цукрові заводи, після зміни їх підпорядкування, в області з 11 спиртзаводів працює п’ять, - каже він. – Відчувають проблеми і цукрові заводи, які за минулий рік отримали близько 250 мільйонів гривень збитку. Таким стан справ потрібно змінювати. За два тижні ми підготуємо нараду за участі міністра АПК у Вінницькій області. Під час наради, яка буде поділена на дві частини, ми й обговоримо перспективи розвитку цукрової галузі, долю цукрових заводів та постараємося розібратися зі спиртовою промисловістю Вінниччини.

Як варіант виходу з ситуації, губернатор називає переорієнтацію наших заводів на виробництво біоетанолу.

