Безробітних вчать плести шкарпетки

У Немирівському центрі зайнятості 17 жінок записалися на курси в'язальниць трикотажних виробів і полотна. Навчання безкоштовне, курси триватимуть п'ять місяців. В області немає жодного великого підприємства, де потрібні в'язальниці. Найбільше невеликих фірм у Вінниці. Вони, крім в'язання, шиють вироби, пише Gazeta.ua.

— Ми вчимо жінок на замовлення підприємства "Трикотажник". Вони замовили 17 працівниць. Платитимуть мінімальну зарплату, — зазначає головний спеціаліст відділу надання соціальних послуг Немирівського центру зайнятості Катерина Дружинська. — Агітуємо випускниць ставати приватними підприємцями. На відкриття власної справи надаєм від 6528 гривень. Сума залежить від зарплати, яку людина отримувала на попередньому місці роботи.

Підприємство надало приміщення. У невеликій кімнаті два довгі столи, шафи для ниток і станки для машинної в'язки. 11 жінок сидять за одним столом зі спицями, вчаться плести шкарпетки.

— Із дальніх сіл жіночки подзвонили, сказали, що нема як виїхати, — говорить майстер виробничого навчання Валентина Білоус. — Ми сьогодні свій автобус двічі пхали.

Наталія Сніцар із села Зеньківці Немирівського району в центрі зайнятості з серпня. До цього ніде не працювала.

— Закончила семєйностроїтєльний, була в декреті сначала зі старшим, потім із молодшою. Тепер вирішила, треба працювати, — пояснює. — Тут уперше взяла шпиці до рук.

Усім ученицям роздали по мотку ниток для навчання.

— Їх вистачило лиш на те, щоб набрати петлі і пров'язати кілька рядків, — пояснює Наталія Сніцар. — А далі купували нитки. Я розпустила стару кофту, яку на горищі знайшла. Плету носки старшому сину Віталікові, йому буде 10 років. А 2-річній Ані жилєтку спробую вимудрити. Не знаю, чи після курсів знайдеться робота, але таке вміння пригодиться в селі. Як нема грошей, можна знайти світера, старі кофти, переробити на сучасні й носити.

Надія Ременюк із селища Брацлав сім місяців була в центрі зайнятості. Працювала бухгалтером. Роботу по спеціальності їй пропонували лише в Києві.

— В'язання і для себе треба, хоча через знакомих постійно шукаю роботу бухгалтера, хочу влаштуватися десь у районі.

За місяць жінки отримують від 544 грн до 1 тис. допомоги.

На столі біля Тетяни Вишнівської з села Мухівці лежить передня частина жіночої жилетки. Сплела її за 10 днів.

— Після курсів хочу стати підприємцем. Умію шити, то всім у селі шию чи перешиваю щось. Буду ремонтувати одяг. Тепер можна буде комбінувати з плетеним. Якось бачила, що жінка порвала нове пальто. То їй зробили трикотажні наплічники — модно і сучасно.

Довідка.

5000 гривень обіцяють платити в'язальниці у приватній фірмі "Вікторія" у Вінниці. Працівниця має творчо мислити, швидко користуватися спицями, підбирати візерунки і кольори для клієнтів. На роботу беруть після іспиту — дають годину, щоб сплести сукню для ляльки.

3 вакансії для в'язальниць було протягом року в області. Жінок забрали працювати на підприємства у Вінниці. В'язальниць також шукають через інтернет. Є шість вакансій. Працювати пропонують удома. Платитимуть за кожне замовлення.

