Через спалах бензину в дівчини обгоріло обличчя

14 січня о 22:05 гайсинським рятувальникам від чергової райлікарні надійшло повідомлення про те, що до лікарні з термічними опіками обличчя потрапила 15-річна жителька села Карбівка.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області

Стало відомо, що ушкодження дівчина отримала під час розпалювання грубки. Їй в обличчя спалахнув бензин, яким постраждала намагалась розпалити дрова.

Лікарі констатували у потерпілої термічний опік полум’ям частини обличчя площею 3%. На даний час вона знаходиться в свідомості, стан стабільний.

Рятувальники звертаються до усіх мешканців Вінниччини бути вкрай обережними з застосуванням горючих речовин у побуті. Не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання печей.