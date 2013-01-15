Вінницькі легкоатлети перемогли у відкритому чемпіонаті області

На легкоатлетичному манежі фізкультурно-спортивного товариства «Колос» 12 і 13 січня відбулися перші у цьому році легкоатлетичні змагання – відкритий чемпіонат Вінниччини. Понад 150 спортсменів з Вінниці, Жмеринського, Іллінецького, Козятинського, Тиврівського районів, а також з інших регіонів України змагалися у бар’єрному бігу на 60 м, «гладкому» бігу на 200 м та 3000 м, стрибках у висоту, штовханні ядра, потрійному стрибку тощо.

Деякі спортсмени потужно перемагали своїх суперників. Зокрема, чемпіонкою на 60-метрівці з бар’єрами впевнено стала майстер спорту Олена Яновська. Вона показала результат 8,4 сек., що на секунду краще за показник найближчої суперниці.

Чемпіоном Вінниччини у стрибках в висоту з непоганим результатом як для обласних змагань (2 м 5 см), став Олексій Рустаєв з Вінниці. У жінок в цьому виді програми з результатом 1м 55 см перемогла Дар’я Сірик з Бердичева (Житомирська область).

Дуже цікавими були швидкоплинні забіги на 200 метрів, а особливо видовищними вони виглядали на віражах з нахилом. Без цього нахилу (приблизно 30 градусів) бігуни на великій швидкості просто не вписувалися би у поворот. Чемпіоном у цьому виді (з результатом у 23,4 сек.) став Роман Петров з Вінниці.

У забігах стаєрів (на 3000 м) переможцями стали: Сергій Рибак з Вінниці (з результатом 8 хв.22,3 сек.) та Світлана Олійник з Чернівців (10 хв. 26,8 сек.).