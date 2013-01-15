У "Вінницяобленерго" новий генеральний директор

Генеральним директором ПАТ "Вінницяобленерго" призначено Юрія Касіча замість Миколи Ніцака.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" від 14 січня 2013 року з 15 січня 2013 звільнено генерального директора ПАТ "Вінницяобленерго" - Миколу Ніцака. Він володіє 0,000129% акцій і обіймав посаду гендиректора з 24 травня 2005 року.

Замість нього з 16 січня 2013 генеральним директором ПАТ "Вінницяобленерго" призначено Ю.Касіча. До цього призначення він працював головним диспетчером, начальником оперативно-диспетчерського управління - заступником головного диспетчера ДП НЕК "Укренерго", технічним директором ВАТ "Вінницяобленерго". Акціями товариства Ю.Касіч не володіє.

Довідка УНІАН. ПАТ "Вінницяобленерго" налічує 12 тис. юридичних і 750 тис. побутових споживачів. «Вінницяобленерго» в 2011 році збільшило прибуток у порівнянні з попереднім роком на 17,12% до 34,775 млн грн. Чистий дохід збільшився на 23,62% або на 192,650 млн грн у порівнянні з 2010 роком - до 1 млрд 008,338 млн грн.