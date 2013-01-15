«Різдвяне Мукачеве» підкорилося вінницьким шахістам

На Закарпатті відбувся традиційний юнацький міжобласний шаховий фестиваль «Різдвяне Мукачеве-2013». Змагання зібрали 90 шахістів з 8 областей України.

Вінницьку делегацію представляли три спортсмени – вихованці юнацького шахового клубу «Романтик» і ДЮСШ № 6 міського спорткомітету. Поїздка відбулась за підтримки директора БМУ № 2 Давіда Діненберга.

Медалі розігрувались у трьох турнірах – у двох вікових групах зі швидких шахів і загальному змаганні з блискавичної гри.

В турнірі «А» (серед юнаків віком до 17 років) шостий приз (загалом їх було десять) виборов 12-річний першорозрядник Андрій Вічаський. Він набрав 7 очок з 11 можливих. Гарний результат, зважаючи на те, що всі конкуренти були на 3–4 роки старшими за вінничанина.

В турнірі «B» (серед юнаків віком до 12 років) друге місце серед 55 учасників посів 9-річний першорозрядник Женя Шафір (9 очок з 11 можливих). До речі, саме такий результат він показав і на минулорічному фестивалі у Мукачевому.

В бліц-турнірі «С» малеча грала разом з підлітками. У цьому змаганні по 6 очок з 9 можливих набрали Андрій Вічавський і Євгеній Шафір. Цей показник не дав можливості старшому за віком увійти до зони призерів, а ось Женя отримав нагороду за 1-е місце серед дітей віком до 10 років. Таким чином він навіть взяв своєрідний реванш у переможця турніру «В» Олександра Решетара (Мукачеве), який у бліці набрав 5,5 очки.