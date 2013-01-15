Вінниця залишиться без "Центру спорту вищих досягнень"

У Вінниці, за рішенням обласної ради, ліквідують комунальний заклад "Центр спорту вищих досягнень", де навчали спортивної акробатики. Такий статус збережуть тільки заклади, орієнтовані на олімпійські види спорту.

Про це кореспондентові УКРІНФОРМУ повідомив голова ліквідаційної комісії - начальник управління з питань фізичної культури та спорту Вінницької ОДА Сергій Дідик.

"Обласна рада ухвалила рішення про ліквідацію "Центру спорту вищих досягнень", керуючись змінами до законодавства. Адже з осені минулого року такий статус можуть мати тільки заклади, які готують спортсменів з олімпійських видів спорту. Вінницька обласна ДЮСШ зі складно-координаційних видів спорту, на базі якої функціонував Центр, має гарну репутацію, її вихованці гідно конкурують зі збірними інших країн на міжнародних чемпіонатах. Але спортивна акробатика наразі не включена до програми Олімпійських ігор", - сказав С. Дідик.

Посадовець запевнив, що ліквідація Центру не спричинить погіршення умов для юних акробатів, або вивільнення працівників, оскільки додаткового фінансування за статус "Центру спорту вищих досягнень" заклад не отримував.