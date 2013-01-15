На Вінниччині закрили 56 пунктів обігріву

У зв’язку з потеплінням у Вінницькій області закрили 56 із 204 пунктів обігріву. За час роботи там відігріли й нагодували 725 вінничан.

Про це УНІАНу повідомив начальника прес-служби Територіального управління МНС у Вінницькій області Віталій Семенюк.

«В пік морозів на Вінниччині працювали 204 пункти обігріву, які розгортались нашими підрозділами за рішенням органів місцевого самоврядування. Там, починаючи з 15 грудня минулого рок, отримали допомогу 725 людей вразливих категорій.

Зараз залишилось 148 діючих пунктів обігріву, які працюють при різних установах соціального спрямування. Решту закрили через відсутність відвідувачів і прогнозоване потепління, адже їхнє обслуговування вимагає цілодобової присутності наших працівників і фінансування», сказав В. Семенюк.

За його словами, у разі стійкого зниження температури рятувальники готові розгорнути додаткові пункті обігріву впродовж чотирьох годин. Щоправда, якщо це визнає доцільним місцева влада.