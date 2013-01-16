Ірина Зленко розповість про податки "без купюр"
10:36, 16 січня 2013Вінниця
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У прямому ефірі
На телеканалі «ВДТ» телерадіокомпанії «ВІНТЕРА» 16 січня у передачі «Позиція» - відверті відповіді на гострі запитання до голови ДПС у Вінницькій області Ірини Зленко.
У прямому ефірі о 19.30 глядачі почують про найактуальніші новації та зміни в оподаткуванні населення у 2013 році, корупцію у податкових органах і «рецепт» її викорінення від І. Зленко, а також про що мріє головний податківець області.
Ведучий Іван Педорук. Телефон прямої ліні (для запитань): 61-16-06
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