Ірина Зленко розповість про податки "без купюр"

На телеканалі «ВДТ» телерадіокомпанії «ВІНТЕРА» 16 січня у передачі «Позиція» - відверті відповіді на гострі запитання до голови ДПС у Вінницькій області Ірини Зленко.

У прямому ефірі о 19.30 глядачі почують про найактуальніші новації та зміни в оподаткуванні населення у 2013 році, корупцію у податкових органах і «рецепт» її викорінення від І. Зленко, а також про що мріє головний податківець області.

Ведучий Іван Педорук. Телефон прямої ліні (для запитань): 61-16-06