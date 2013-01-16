Лікарів до непритомної старенької впустили рятувальники

15 січня о 23:24 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №4 м. Вінниця надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вул. Квятека 75-річна важкохвора жінка тривалий час не відповідає на телефонні дзвінки та двері квартири закриті зсередини.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши на місце події, рятувальники в присутності працівників міліції та родичів за допомогою спеціальних інструментів відкрили вхідні двері.

Власницю квартири виявлено на підлозі в непритомному стані та передано працівникам швидкої допомоги.