Чоловіка розчавило під поїздом
11:09, 17 січня 2013Вінниця
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Намагався пролізти
Козятин: під колесами потягу загинув чоловік
16 грудня о 19:50 хвилин від оперативного чергового лінійного відділу міліції станції Козятин надійшло повідомлення про те, що неподалік залізничного пішохідного переходу стався нещасний випадок.
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, 58-річний чоловік, житель м.Козятин, не дотримавшись правил безпеки, вирішив пролізти під вантажним потягом, у результаті чого потрапив під колеса. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події.
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