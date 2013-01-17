Чоловіка розчавило під поїздом

Козятин: під колесами потягу загинув чоловік

16 грудня о 19:50 хвилин від оперативного чергового лінійного відділу міліції станції Козятин надійшло повідомлення про те, що неподалік залізничного пішохідного переходу стався нещасний випадок.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Як з’ясувалося, 58-річний чоловік, житель м.Козятин, не дотримавшись правил безпеки, вирішив пролізти під вантажним потягом, у результаті чого потрапив під колеса. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події.



