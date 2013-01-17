Чоловіка розчавило під поїздом

11:09, 17 січня 2013
Вінниця
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Намагався пролізти

Козятин: під колесами потягу загинув чоловік

16 грудня о 19:50 хвилин  від оперативного чергового лінійного відділу міліції  станції Козятин  надійшло повідомлення про те, що  неподалік залізничного пішохідного переходу стався нещасний випадок.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, 58-річний чоловік, житель м.Козятин, не дотримавшись правил безпеки, вирішив пролізти під вантажним потягом, у результаті чого потрапив під колеса. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події.

 

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