Прийомні сім‘ї отримали 50% знижки

Дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї сплачуватимуть житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку зі знижкою 50%.

З 1 січня 2013 року набув чинності Закон України ”Про внесення змін до статті 13 Закону України “Про охорону дитинства”, яким надано право на 50-відсоткову знижку за плату житлово – комунальних послуг, послуг зв’язку та на придбання твердого палива і скрапленого газу дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Слід зазначити, що на Вінниччині проживає 2917 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 1931 дитина перебуває під опікою, піклуванням, 445 в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.

Протягом 2012 року усиновлено 72 дитини, з них 58 дітей - громадянами України.

Станом на 01.01.2013 року в області функціонує 32 дитячих будинки сімейного типу та 134 прийомні сім`ї, в яких перебувають загалом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа - 475.

Упродовж 2012 року в області створено 23 прийомних сімей та 4 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано загалом 83 дитини.

Із загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 81% дітей виховується в сім’ях громадян України.

Для обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги та отримання пільг вищезазначеним категоріям пільговиків, необхідно звернутися до управлінь праці та соціального захисту населення за місцем проживання та надати:

паспорт (оригінал і копії 1,2,11,12 сторінки);

документи, що підтверджують право на пільги (оригінали та їх копії);

ідентифікаційний номер (оригінал та копію);

довідку про встановлення групи інвалідності (оригінал та її копію), якщо така є;

довідку про склад сім’ї;

інші документи та їх копії на осіб, які мають право отримувати пільги, як члени сім’ї пільговика (паспорт, ідентифікаційний номер, рішення про встановлення опіки чи піклування, тощо).

Крім того, необхідно підтвердити своє право на пільги в підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку.

Документами, що підтверджують право на пільги та державні гарантії, передбачені законодавством, є розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, влаштування дітей під опіку чи піклування.