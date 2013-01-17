Молодий чоловік спалив себе
15:08, 17 січня 2013Вінниця
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Причини поки невідомі
16 січня у м. Вінниця чоловік скоїв суїцид шляхом самоспалення.
Про це повідомляє МНС України у Вінницькій області.
У Вінниці по вул. Волочаєвського (в районі Кореї), внаслідок самоспалення загинув 30-річний чоловік.
Подробиць трагедії .з‘ясувати поки не вдалось.
Проте у Вінницькій області статистика невтішна - майже щодня люди намагаються вкоротити собі віку. За 17 днів з початку 2013 року на Вінниччині зареєстровано – 15 випадків скоєння суїцидів, при яких 6 осіб загинуло та 9 травмовано.
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