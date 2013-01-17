Молодий чоловік спалив себе

16 січня у м. Вінниця чоловік скоїв суїцид шляхом самоспалення.

Про це повідомляє МНС України у Вінницькій області.

У Вінниці по вул. Волочаєвського (в районі Кореї), внаслідок самоспалення загинув 30-річний чоловік.

Подробиць трагедії .з‘ясувати поки не вдалось.

Проте у Вінницькій області статистика невтішна - майже щодня люди намагаються вкоротити собі віку. За 17 днів з початку 2013 року на Вінниччині зареєстровано – 15 випадків скоєння суїцидів, при яких 6 осіб загинуло та 9 травмовано.