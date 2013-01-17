Водіїв шкільних автобусів вчитимуть як поводитись з дітьми

Шкільні автобуси на Вінниччині проходитимуть техогляд щодня. На цьому наголосив голова обласної державної адміністрації Іван Мовчан на нараді з головами районних державних адміністрацій Вінниччини.

Губернатор зазначив, що нині в області перевезення учнів здійснюють 193 шкільні автобуси. Торік було закуплено 37 нових бусів, пише Вынниця‘ОК.

- Це досить потужний автопарк, який потрібно утримувати у належному як технічному, так і естетичному стані. Обов’язок кожного керівника – убезпечити дітям дорогу до знань, - сказав Іван Мовчан.

Він також наказав керівникам районів звернути увагу на фахову підготовку водіїв, їхнє медичне обстеження і навіть зовнішній вигляд. Очільник області порадив провести співбесіди індивідуально з кожним водієм щодо етичної поведінки у спілкуванні з школярами.