Керівники районів мають знайти майданчики для будівнитцва житла

"Цілком реально у кожному районі щороку будувати один восьмиквартирний будинок", - переконаний голова обласної державної Іван Мовчан. Про це він зазначив під час співбесід з керівниками районних державних адміністрацій.

Іван Мовчан зауважив, що об‘єднавши фінанси місцевих бюджетів, кошти населення на іпотечне кредитування, співпрацюючи з КО «Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву» у рамках державної програми «Доступне житло» цілком реально щороку будувати по одному восьмиквартирному будинку в районі.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Вінницької ОДА.

- На даний час є реальна можливість забезпечити доступним житлом тих людей, які цього потребують, - відмітив Іван Мовчан.

Зокрема голова обласної державної адміністрації зазначив, що Програма доступного житла є більшкомплексною порівняно з програмою підтримки молодіжного житлового будівництва (кредитування). Плюсом програми доступного житла є відсутність обмежень за віком. Якщо програма пільгового кредитування передбачає повернення коштів упродовж 30 років, то «Доступне житло» — це надання безповоротної 30% державної субсидії.

Крім того, програма доступного житла пропонує здешевлення не тільки за рахунок субсидій держави, а й за участю органів місцевого самоврядування — виділення ними земельних ділянок під будівництво.

- Завдання керівників району визначити площадки для будівництва. Ці майданчики повинні бути забезпечені зовнішніми інженерними мережами (проведення газу, води, електроенергії), дорожньою інфраструктурою. Тобто на вартість квадратного метра не повинна впливати на вартість їх спорудження, - наголосив Іван Мовчан. - Якщо до вирішення даного питання підійти фахово з повною відповідальністю, то ми можемо впевнено говорити про забезпеченням наших громадян доступним житлом.



