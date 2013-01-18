Майже 10 млн податковго боргу погасили за рахунок банкрутів

На понад 19 мільйонів гривень скоротилася на Вінниччині податкова заборгованість у 2012 році.

Про це повідомляє Державна податкова служба у Вінницькій області.

Зокрема, на 9 мільйонів гривень зменшився борг з податку на додану вартість, на 6 мільйонів 600 тисяч гривень – податок на прибуток, на майже 4 мільйони гривень – податок на доходи фізичних осіб.

Скорочення податкового боргу відбулось за рахунок застосування повноважень, наданих чинним законодавством.

Зокрема, 9 мільйонів 700 тисяч гривень вдалось погасити шляхом реалізації майна боржників або банкрутів.