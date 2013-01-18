Мовчан хоче бачити "прозорі офіси" у кожному райцентрі

До 1 жовтня в кожному районі мають бути створені сучасні центри надання адміністративних послуг. Така вимога висловив голова обласної державної адміністрації Іван Мовчан на черговому співбесіді з керівниками районів, - повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації.

«Ми зобов'язані позбавити людей від черг і тривалих очікувань у отриманні необхідних дозвільних документів в різних державних інстанціях. Тому до 1 жовтня в кожному районі повинен функціонувати такий центр, де повинен надаватися гарантований перелік затребуваних громадянами і бізнесом послуг» - відзначив глава області.

У цей перелік обов'язково повинні бути включені послуги з оформлення землі, дозвільних документів у сфері будівництва і реєстрації нерухомості, оформлення документів, що засвідчують особу. Ці послуги, відзначив Іван Мовчан, повинні надаватися в мінімальні терміни.

Керівник області переконаний, що світ сучасних технологій надає всі можливості, щоб громадяни, в максимально короткі терміни, отримали ті чи інші адміністративні послуги. За його словами, робота державних структур, до повноважень яких входять надання адмінпослуг, повинні бути доступними та прозорими для кожної людини.

Реальним прикладом доцільності функціонування таких центрів є прозорий офіс в м. Вінниця.