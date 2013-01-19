П’ять районів області вже мають нових очільників
Трьох «перекинули» з району на район
П’ятниця 18 січня булла рясною на кадрові перестанвки в області. Зокрема, на рівні районного керівництва. Президент України Віктор Янукович 18 січня призначив на посади 5 голів Районних державних адміністрацій у Вінницькій області.
Про це йдеться у розпорядженнях глави держави №№ 25-29/2013-рп.
Звільнивши напередодні вісьмох голів РДА глава держави наступного дня вже призначив громадам п’ятьох керівників виконавчої влади.
Власне, новеньких двоє . Головою Ямпільської районної державної адміністрації призначено Анатолія КОМАРА , а головою Мурованокуриловецької районної державної адміністрації - Віктора МАКСИМЧАКА.
Троє інших голів РДА зайняли аналогічну посаду в інших районах.
Так, головою Тростянецької районної державної адміністрації призначено КРАВЧЕНКА Олександра Федоровича, - очолював Теплицьку РДА.
Головою Гайсинської районної державної адміністрації призначено СКІЦЯ Сергія Васильовича, - до цього керував на Тростянеччині.
Найхлібніше призначення у Володимира АНІКЕЄНКА, - після заштатного Муровано-Куриловецького району йому довірили керувати Вінницьким.
Три райони на своїх очільників іще чекають.