П’ять районів області вже мають нових очільників

П’ятниця 18 січня булла рясною на кадрові перестанвки в області. Зокрема, на рівні районного керівництва. Президент України Віктор Янукович 18 січня призначив на посади 5 голів Районних державних адміністрацій у Вінницькій області.

Про це йдеться у розпорядженнях глави держави №№ 25-29/2013-рп.

Звільнивши напередодні вісьмох голів РДА глава держави наступного дня вже призначив громадам п’ятьох керівників виконавчої влади.

Власне, новеньких двоє . Головою Ямпільської районної державної адміністрації призначено Анатолія КОМАРА , а головою Мурованокуриловецької районної державної адміністрації - Віктора МАКСИМЧАКА.

Троє інших голів РДА зайняли аналогічну посаду в інших районах.

Так, головою Тростянецької районної державної адміністрації призначено КРАВЧЕНКА Олександра Федоровича, - очолював Теплицьку РДА.

Головою Гайсинської районної державної адміністрації призначено СКІЦЯ Сергія Васильовича, - до цього керував на Тростянеччині.

Найхлібніше призначення у Володимира АНІКЕЄНКА, - після заштатного Муровано-Куриловецького району йому довірили керувати Вінницьким.

Три райони на своїх очільників іще чекають.