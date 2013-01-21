Бізнес у перевезенні вантажів віддав перевагу залізниці

За 2012р. транспортом області перевезено 18232,0 тис. т вантажів, що на 7,8% більше, ніж за попередній рік.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Вантажооборот становив 25704,9 млн. ткм, що на 7,7% більше від обсягу 2011р. Вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 7,7%, а автомобільного транспорту – на 9,2%.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з 2011р. збільшилися на 12,5%, у т.ч. кам’яного вугілля (у 2,3 раза), нафти та нафтопродуктів (у 2,2 раза), зерна та продуктів перемолу (в 1,5 рази), чорних металів (на 14,3%), цементу (на 12,8%), будівельних матеріалів (на 9,7%).

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2012р. перевезено 3810,0 тис.т вантажів, що становить 92,9% до 2011р.

Виконано вантажооборот в обсязі 1026,2 млн.ткм, який збільшився проти 2011р. на 9,2%.