Стрибунка у висоту Вікторія Добринська виграла меморіал Дем’янюка

19 січня у Львові, на базі спорткомплексу ЛДУФК, відбувся міжнародний турнір зі стрибків у висоту «Меморіал Дем’янюка». Змагання входили до календаря Європейської асоціації легкої атлетики. Участь у них взяли спортсмени з України, Росії, Білорусі та Словаччини.

Переможцями Гран-прі на меморіалі Дем’янюка стали вінничанка Вікторія Добринська (її результат – 1,86 м) та росіянин Олександр Шустов (2,23 м). Добринська боролася за перемогу з Наталією Гапчук з Бердичева (Житомирська область).

Обидві вже традиційно відкривають сезон саме меморіалом Дем’янюка. Висоту 1,89 м не взяла жодна зі спортсменок, хоча у своїй останній спробі Вікторія була близька до успіху. До цього сестра олімпійської чемпіонки-2008 з багатоборства Наталії Добринської усі висоти долала з першої спроби. Наталія Гапчук витратила на 1,86 м дві спроби (вінничанка – одну), через що отримала «срібло». Відразу три спортсменки завершили змагання з результатом 1,83 м. Серед них найменше спроб використала Олена Демидова з Миколаєва, вона і стала бронзовою медалісткою змагань.

Змагання відвідали президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул, в. о. виконавчого директора ФЛАУ Андрій Ревуцький, президент Федерації легкої атлетики Львівської області Олег Немчінов та старший тренер з вертикальних стрибків В’ячеслав Тиртишник. Син Олексія Дем’янюка Дмитро не брав участі у турнірі, оскільки проходить період реабілітації після травми. Саме йому належить рекорд змагань серед чоловіків – 2,31 м. Серед жінок найкращий результат турніру у Ірини Коваленко (1,93 м), який тримається з 2003 року.

Меморіал Дем’янюка присвячений пам’яті українського стрибуна у висоту, учасника Олімпійських ігор-1980, який трагічно загинув у 1999 році. Турнір поєднує у собі не лише спорт, а й шоу. Спортсмени змагаються під музику, а у перервах глядачів своїми виступами радують представниці художньої гімнастики. Серед глядачів проводився розіграш призів, головний з яких – путівка до Будапешта і Відня.