На Вінниччині знову чекають сильних снігопадів

На 23 січня синоптики прогнозують у Вінниці та на території Вінницької області сильні снігопади. Тепература повітря -4...-8 градусів. В наступні дні температура знижуватиметься: 24 січня до - 10 градусів, 25 січня до - 15 градусів.

У зв'язку з погіршенням погодних умов працівники ДАІ Вінниччини просять водіїв утриматись від поїздок власним автотранспортом.

У разі крайньої необхідності поїздки, перед тим, як вирушити у дорогу інспектори радять перевірити гальмівну систему, справність освітлювальних приладів і склоочисників. Також бажано вибирати маршрут, де немає крутих спусків і підйомів, дотримуватися безпечної дистанції і уникати різких маневрів. Колеса автомобіля повинні мати зимову гуму. Щодо пішоходів, їм нагадують - переходити вулицю слід лише по пішохідних переходах, у разі їх відсутності – обирати добре освітлені ділянки дороги.