За порядок у новорічну ніч 56 міліціонерів отримали подарунки

Кращих працівників вінницької міліції, які здійснювали охорону громадського порядку під час новорічних свят, нагородили цінними подарунками – наручними годинниками.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За ініціативи керівника Вінницького міського відділу міліції Юрія Куцого та підтримки міської влади 56 працівників міліції, які дбали про спокій та безпеку вінничан під час новорічних свят та несли службу в посиленому цілодобовому режимі, заохотили цінними подарунками – наручними годинниками.

- У цьому році в місті Вінниці під час святкування новорічних та Різдвяних свят грубих порушень громадського порядку не було допущено. Серед затриманих переважна більшість правопорушників за дрібне хуліганство, розпиття алкогольних напоїв та паління у громадських місцях. На цих правопорушників працівники міліції складали адміністративні протоколи, - каже начальник Вінницького міського відділу міліції Юрій Куций. – Міліціонерів, які в цей час найкраще несли службу з охорони громадського порядку, під час службового розводу заохотили наручними годинниками.

- Мені дуже приємно отримати нагороду особисто з рук керівника міської міліції. За три роки служби в міліції – це моє перше заохочення. Сподіваюся, що і надалі моя робота та робота моїх колег залишатиметься на високому рівні. Особисто я докладатиму для цього максимум зусиль, - говорить старший інструктор кінологічної групи Юрій Сташкевич.

Цінні подарунки від міської влади та очільника міліції міста Вінниці за сумлінне відношення до виконання службових обов’язків та високу професійну майстерність по забезпеченню охорони громадського порядку під час новорічних свят також отримають працівники батальйону патрульно-постової служби міліції міста.