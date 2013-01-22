Образившись на банк, 50-річний калинівчанин його "замінував"

На лінію «102» о 13.30 до Калинівського районного відділу міліції надійшло повідомлення від невідомого про замінування відділення одного з банків. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група міліції, служби оперативного реагування – МНС, швидка допомога. Були евакуйовані працівники банку та відвідувачі.

Повідомляє Анна Олійник з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Небезпечну територію обстежили вибухотехніки, до пошуку вибухівки залучали службового собаку. Після більше двох годин роботи жодних небезпечних предметів не було виявлено. Коли правоохоронці переконались, що небезпека відсутня, працівники банку повернулися на свої робочі місця.

В цей же час міліціонери встановили підозрюваного у скоєнні злочину. 50-річного жителя Калинівського району затримали дорогою додому. Вже у відділенні міліції чоловік виправдовувався, що повідомив про замінування аби «віддячити» працівникам банку за обслуговування. Чоловік не зміг цього дня зняти кошти з рахунку, тож, аби зігнати злість, набрав «102».

Раніше він не мав проблем з законом, тепер «мінеру» загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Крім того, чоловіку доведеться відшкодувати витрати, пов’язані з виїздом і роботою усіх служб оперативного реагування.

Міліція попереджає, що подібні «жарти» отримують кримінальну кваліфікацію. За даним фактом працівниками міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності».