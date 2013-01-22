Поки таксист давав свідчення, з його автівки вкрали навігатор

18 січня о 22 год. в місті Вінниці по вул.Київській, біля будинку №49 працівниками ДПС ВДАІ ВМВ УМВС був зупинений автомобіль «РЕНО 19», під керуванням 58-річного вінничанина, який працює водієм таксі «Форсаж» для залучення його в якості свідка. Та на момент коли таксист знаходився біля службового автомобіля з його автівки невідомий викрав супутниковий навігатор А «PRESTIGIO GEOVISION 5151 ВТ», вартістю 1180 грн.

Про це повідомляє прес-служба ДАІ у Вінницькій області.

За скоєння злочину працівниками ДАІ затримано 27-річного вінничанина. Викрадене вилучено.