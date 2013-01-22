Держава продає міні-готелі у Вінницькій області

Регіональним відділенням Фонду держмайна України по Вінницькій області на 15 лютого 2013 року призначено аукціонів з продажу об’єктів державної власності.

Про це повідомляє Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області.

15 січня 2013 року проведені засідання аукціонних комісій з визначення умов та строків проведення аукціонів з продажу об’єктів державної власності групи А, що під час приватизації не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Дружба» і перебувають на балансі ПАТ «Дружба-ВМ»:

– будівля для приїжджих загальною площею 645,6 кв.м. з вхідним майданчиком разом із земельною ділянкою площею 0,1154 га. Об’єкт знаходиться за адресою: Вінницька область Тульчинський р-н, с. Шура-Копіївська, вул.Північна, 61в. Початкова вартість продажу становить 344750,40 гривень, в тому числі ПДВ 57458,40 гривень.

– будівля для приїжджих загальною площею 666,2 кв.м. з вхідним майданчиком та балконом з обладнанням (телевізор – 1 од.), разом із земельною ділянкою площею 0,1066 га. Будівля знаходиться за тією ж адресою, що й попередній об’єкт нерухомості. Початкова вартість продажу становить 355869,60 гривень, в тому числі ПДВ 59311,60 гривень.

Аукціони з продажу об’єктів нерухомості призначено на 15 лютого 2013 року.