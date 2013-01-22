Сергій Онищенко розкаже, як без грошей об‘їхати усю Європу

Харківський музикант та фотограф Сергій Онищенко проїхав автостопом всю Росію, Україну, Туреччину. Без копійки грошей та рюкзака з речами. Його супутники - фотоапарат, гітара, натхнення і вірні друзі. Він вважає, що лише коли мандруєш вільним птахом шлях приносить радість та натхнення. Він просто втілює свої мрії в життя. Сергій готовий щедро ділитись своїми емоціями з подорожей у формі пісень, фотографій та розповідей.

У Вінниці творча зустріч з цією непересічною людиною відбудеться 25 січня о 20.00 у кафе-барі «Шериф» (вул. Козицького, 62), повідомляє lorna-l.livejournal.com.

За роки мандрівок у Сергія накопичилась сила-силенна фотографій, тож він возить з собою цілу виставку. Вподобані фотокартки можна купити на його виступах. Але частіше хлопець їх просто дарує добрим людям. Під час подорожей Сергій отримує масу вражень та емоцій, які він виплескує у своїх піснях, що пишуться у нього в основному англійською. Враження від подорожей він також змальовує та ілюструє у блозі: vk.com/travellingblog

Свій travel-проект він назвав «Make Like a Tree» - «Роби як дерево». Філософія тут така: роби, як дерево, тобто живи, існуй, будь у гармонії з собою, з навколишньою природою, тягнись до світла, нікому не заважай. Основна ідея полягає в тому, що вся музика створюється і записується в процесі подорожей в різних куточках планети, а в записах та виступах беруть участь музиканти з різних міст і країн. У Вінниці з Сергієм будуть грати Андрій Flure (бонги) та Leha-B5 (гітара), останній також виконає кілька своїх пісень.

Музику цього бороданя з гітарою та з романтичним поглядом найчастіше називають терміном indie. Вона вільна мов вітер, і варто лиш заплющити очі, щоб перенестись під її звучання до далеких країн. Отже вечір буде душевний, приємний та довгий. Чудова музика, трохи поезії, оповідання про подорожі, презентація фотовиставки та інші приємні сюрпризи. Обов’язково завітайте до «Шерифа»!

Квитки можна знайти за телефонами (063) 276 96 21, (067) 684 64 95, (093) 199 24 24 або у магазині «Мобі Дік» чи просто у «Шеріфі». Вартість – 35 гривень.