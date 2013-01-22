Породілю і акушерку посадили у тюрму за вбивство немовляти

46-річну матір немовляти та 72-річну колишню акушерку засудили до 12 та 14 років ув’язнення за вбивство новонародженої дівчинки.

Про це повідомляє Ірина Добровольська СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Трагедія сталась у жовтні 2011 року в місті Бершадь. До працівників міліції надійшла інформація про те, що жителька одного з сіл району може бути причетною до вбивства своєї новонародженої дитини. Тривогу забили односельці. На їхню думку, жінка була вагітною та невдовзі мала народжувати, але цей факт вона категорично заперечувала. Говорила, що просто погладшала. Але одного дня односельці помітили, що жінка раптово схудла, особливо це стосувалося живота. Отже все вказувало на те, що вона була при надії, але дитина так і не народилася.

Щоб перевірити достовірність даної інформації за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група працівників міліції. Під час огляду будинку жінки працівники міліції не виявили нічого підозрілого, а коли оглядали прилеглу до домогосподарства сусідню нежилу територію, то у вигрібній ямі туалету знайшли сумку. Знахідкою правоохоронці були шоковані. У сумці в поліетиленовому пакеті оперативники виявили тіло новонародженої дівчинки.

Під час розмови з горе-матір’ю з’ясувалося, що вагітність у неї була небажаною, аби її перервати вона звернулася до пенсіонерки, мешканки міста Бершадь, яка у минулому понад тридцять років пропрацювала в пологовому будинку акушеркою. До медичного закладу жінка не зверталася, оскільки розуміла, що строк для переривання вагітності був великий.

Літня жінка, яка раніше була засуджена за незаконне проведення абортів, погодилась «допомогти». В домашніх умовах, за місцем свого проживання пенсіонерка провела штучні пологи. Після чого живу новонароджену дівчинку поклала у відро з водою. Коли немовля перестало подавати ознаки життя, жінка поклала його у поліетиленовий пакет та віддала породіллі. Мертву дитину матір привезла у сумці додому та викинула у вигрібну яму туалета нежилого сусідського господарства.

За висновком експертів смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття дихальних шляхів рідиною.

Обидві жінки намагалися заплутати слідство. Говорили, що дитина народилася мертвою, шестимісячною, але висновки експертизи довели зовсім інше.

Матір новонародженої дитини суд визнав винною у скоєнні злочину, передбаченого п.п.2, 11 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини, скоєне на замовлення), та призначив покарання 12 років позбавленням волі.

Пенсіонерка, яка надала «послуги» акушерки, судом визнана винною за ч.1 ст. 134 КК України (незаконне проведення аборту) та п.п. 2, 6, 11 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини, скоєне на замовлення з корисливих мотивів).

Найближчі 14 років пенсіонерка проведе за гратами.