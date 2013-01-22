Вінницькі індорхокеїсти вилетіли з групи «А» чемпіонату Європи

Молодіжна збірна України з індорхокею, основу якої складали вінничани, взяла участь в чемпіонаті Європи в найсильнішій групі «A». Змагання проходили 18–20 січня в м. Відень (Австрія).

Підопічні вінницького тренера Миколи Касянчука в підгрупі програли полякам – 0:6, перемогли чехів – 4:1 і поступились Австрії – 1:2.

У іграх за 5–8 місця наші хлопці розійшлись миром зі Швецією – 3:3 і програли Швейцарії – 2:4. Таким чином збірна України посіла 7-е, передостаннє місце, через що у 2015 році гратиме вже у групі «В» чемпіонату Європи.

Австрія стала переможцем турніру. Разом з нею трійку найкращих склали збірні Польщі і Росії.