Хлопчика Аріель та дівчинку Суламіта зареєстрували у вінницькому РАЦСі

Вінничани перестають бути оригінальними у виборі імен для своєї малечі. Як зазначають, у Вінницькому РАЦСі, мода на незвичні імена поступово відходить. Торік хлопчиків найчастіше називали Андріями, Артемами, Олександрами, Владиславами, Максимами, Данилами, Михайлами. А дівчаток – Анна, Єлизавета, Анастасія, Софія, Марія, Дарина, Аліна, Вероніка та Вікторія. Незважаючи на це, маленьких Ринатів, Адамів, Тимурів, Сав та Єв, Аурі, Амалій у Вінниці теж вистачає, пише 20 хвилин.

Загалом українці у виборів імен задля оригінальності пішли далі і називають дівчаток Попелюшками, а хлопчиків Ангелами, Спартанками і Добринями. Наприклад, у Київській області тепер є Попелюшка і Декстер. У Харківській - батьки назвали дитину Платоном. На Полтавщині підростають Азарій, Віталій-Ангел, Граф, Мілан, Одіссей і Султана.

У Львівській області народилася Ріана та Квітка-Марія. У Криму підростають Емануель, Добриня, Спартак, Ясон, Анабель, Весна та Есмеральда. Серед незвичних хлопчачих імен у Вінниці у 2012 році траплялися Ринат, Сава, Тимур, Герман, Аріель, Іоан та Адам. А дівчаток називали такими оригінальними іменами як Амалія, Ніколь, Суламіта, Юліана, Рената, Ауріка, Єва, Емілія та Власа. Але в списку найбільш популярних імен незвичних мало.

- Загалом, у нас мода на оригінальні імена поступово відходить, незвичними для нас іменами, своїх дітей, як правило, називають іноземці, - каже начальник міського РАЦСу Галина Левицька. - Вінничани ж в основному називають своїх діток нашими звичайними іменами, дивляться характеристику вибраного імені, більше батьків називають дітей і в залежності від церковного календаря, наприклад, Андріями, Михайлами, Василями, Савами.

Можливо вінничани зрозуміли, що оригінальні імена просто не звучать з прізвищем та по-батькові. Загалом в 2012 році хлопчиків народилось традиційно більше ніж дівчаток: 2685 проти 2439. Всього протягом минулого року у Вінниці народилося 5124 дітей.

- Це більше ніж в 2011 році, коли у Вінниці зареєстрували 4940 діток, що не може не радувати, - каже Галина Левицька. - Також в минулому році у Вінниці офіційно зареєстрували свої стосунки 3062 пар.