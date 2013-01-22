30-річна жінка мало не зарізала свого чоловіка

Близько п’ятої години вечора в смт. Тиврів 30-річна непрацююча жінка під час сварки, яка виникла в ході спільного розпиття спиртних напоїв, кухонним ножем спричинила тілесні ушкодження своєму 52-річному співмешканцю.

Наразі чоловік перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні центральної районної лікарні. Стан його здоров’я задовільний.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Під час перевірки даної інформації міліції стало відомо, що сварка між подружжям виникла на побутовому ґрунті. Посварившись зі співмешканцем, жінка схопила зі столу ножа та вдарила ним чоловіка у спину. Поранений, не гаючи часу, одразу кинувся себе рятувати - викликав швидку допомогу та міліцію.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.