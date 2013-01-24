53 ювелірних магазини у Вінниці взагалі не охороняються

У 53 ювелірних магазинах Вінниці відсутні так звані охоронні кнопки тривоги і системи відеоспостереження. Охороняється лише 21 об'єкт, передає радіо "Місто над Бугом" з посиланням на начальника міського управління міліції Юрія Куцого, який оприлюжднив ці цифри на нараді з керівниками магазинів, які торгують ювелірними та хутряними виробами, повідомив

Вінницькі правоохоронці стурбовані тим, що в Україні почастішали випадки скоєння розбійних нападів на ювелірні магазини. Лише у грудні було зареєстровано 11 таких випадків у Львові, Донецьку, Криму. Міліція звернулась до власників магазинів з продажу ювелірних і хутряних виробів з проханням не шкодувати коштів для встановлення систем відеоспостереження і тривожних кнопок, адже така економія може коштувати життя працівників.

- Облднено тривожною кнопкою 42 магазини, - говорить Юрій Куций. - На18 об‘єктах вітрини захищені панцирним склом та тривожною сигналізацією, яка реагнує на розбите скло. Взагалі не підключено до пульта охорони 8 об‘єктів. У 24 магазинах працює фізична охорона.

В грудні 2012 правоохоронці напраивли керівниках усіх магазинів, що неохороняються листи с пропозциіями, але жодної відповіді не отримали.

- Якщо у вас товару на 1 млн грн, то придбання відеонагляду за 3-5 тисяч гривень - це не такі великі кошти для вашого спокою, - говорить Юрій Куций.