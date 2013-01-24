Грипу у Вінниці немає

Інтенсивне зростання захворюваності на грип на Вінниччині очікують у лютому – березні а максимальний її рівень припаде на останній тиждень зими – початок весни, – прогнозує заступник начальника управління Держсанепідслужби в області Степан Томин. Наразі ж, за його словами, вірусологічна лабораторія обласної санепідслужби, оснащена, до речі, найсучаснішим обладнанням, дослідила матеріали від 300 хворих, у жодного з них вірусу грипу не виявлено, пише Вінниця‘ОК.

- Нині в Україні ідентифіковано 10 штамів вірусів грипу, із них 9 – це вірус А Н3N2, або так званий сезонний – його ще називають «Вікторія» і один штам вірусу типу В. Третій штам, який також, за прогнозами ВООЗ, може циркулювати на території України – це так званий штам АH1N1 або пандемічний чи каліфорнійський, який викликав пандемію у сезоні 2009-2010 років, на сьогодні на території України його не виявлено. Ймовірність того, що саме з цим штамом буде пов’язана епідемія, дуже низька. Епідемію зумовить скоріше вірус АН3N2, який не циркулював на території України впродовж двох останніх років, – каже Степан Томин.

Найбільш ефективна профілактика грипу – вакцинація, – стверджують медики. За словами Степана Томина, наприкінці минулого року з резервного фонду обласного бюджету було додатково виділено 260 тисяч гривень на закупівлю вакцин для імунізації груп ризику. Придбану за бюджетні кошти вакцину було розподілено між дитячими будинками, школами-інтернатами та іншими закладами, частково щеплювались і медичні працівники. Всього з бюджетів різних рівнів на придбання вакцини було залучено 410 тисяч гривень. На сьогодні в області імунізовано 4,5 тисячі людей.

- Зрозуміло, що це – невелика кількість і, щеплюючи таку кількість людей, не можна зупинити епідемічне поширення грипу, але, як свідчить практика, імунізовані люди на грип не хворіють, – говорить Степан Томин. – Нагадаю епідемію 2009 – 2010 років, коли в області від ускладнень грипу померло 28 чоловік, тоді жодна людина із померлих не була імунізована проти грипу.

Тим часом, за матеріалами Центру грипу Державної санепідслужби України, протягом 3-го тижня цього року 15% від загальної кількості щеплених українців зробили вакцинацію за власні кошти, 42% вакцинувались за кошти підприємств, 36% – за кошти місцевих бюджетів. Загальна ж кількість вакцинованих українців наразі становить майже 317 тис.

Нагадаємо, на території України дозволені до використання наступні вакцини від грипу: ВАКСІГРИП (виробництва Санофі Пастер С.А., Франція), Інтанза*15/Інтанза*9 (виробництва Санофі Пастер С.А., Франція), а також ФЛЮАРИКС™ (виробництва GlaxoSmithKline Biologicals Branch of SmithKline Beecham Pharma GmbH & Co.KG, Німеччина), ІНФЛУВАК® (виробництва Abbott Biologicals B.V., Нідерланди) та Гриппол® плюс (виробництва ООО “Фармацевтическая компания “ПЕТРОВАКС”, Росія).

Поки медики чекають зростання рівня захворюваності на грип, все активніше нагадують про себе респіраторні вірусні інфекції.

- Після закінчення шкільних канікул, – каже Степан Томин, – рівень захворювання на ГРВІ на Вінниччині зростає, проте, не такими темпами, як наприклад, 2010-го року. За поточний тиждень рівень захворюваності зріс на 10% і складає 33 випадки на 10 тисяч населення. Епідемічний поріг становить 68 випадків, тобто, нині рівень захворюваності на Вінниччині на половину нижчий епідемічного порогу.

Тим не менш, за словами головного спеціаліста з терапії та організації сімейної медицини департаменту охорони здоров’я та курортів ОДА Світлани Швидюк, медичні заклади області готові лікувати хворих як на ГРВІ, так і на грип.

- На Вінниччині нині функціонує 31 інфекційний стаціонар, 389 дорослих і 357 дитячих інфекційних ліжок. На період погіршення епідситуації заплановано перепрофілювати 300 терапевтичних ліжок та виділити 150 ліжок обсервації у 29 закладах. Створено необхідний запас медикаментів – це противірусні, жарознижуючі, антибактеріальні препарати, відповідно до переліку, затвердженого МОЗ. У залишку ще є 3755 упаковок Таміфлю, який був закуплений централізовано в період епідемії 2009-2010 років. Проведено також моніторинг забезпеченості аптечної мережі області – вона також забезпечена відповідними препаратами. У закладах відпрацьований чіткий алгоритм дій медичних працівників у разі погіршення епідемічної ситуації, – каже Світлана Швидюк.

А тим, хто не хоче випробовувати на собі готовність лікарів протидіяти грипу, головний інфекціоніст департаменту охорони здоров’я та курортів ОДА, професор Лариса Мороз радить хоча б у цей ризиковий період менше бувати у закритих приміщеннях із великим скупченням людей, намагатися приймати вітаміни, краще – фрукти, адже не завжди ті комплекси полівітамінів, які продаються на прилавках аптек, повністю задовольняють потреби організму, та частіше провітрювати приміщення і одягатись в адекватний до погоди одяг.