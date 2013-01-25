Шукають чоловіка, який розрубав сусіду руку, а куму відрізав пальця

Мешканець села Вовчинець Козятинського району Олександр Безвербний шаблею розрубав до кістки сусідові руку, куму відрубав пальця, а в жінку кинув сокирою, - так розповідають односельчани про криваву бійню, яка трапилася тут, пише 20 хвилин.

Як з’ясувалося, різанина відбулася через те, що чоловік обікрав сусідку. Йому пред’явили докази крадіжки, а він почав усіх різати на шматки.

Коли дочка приїхала на похорон своєї восьмидесятирічної матері Антоніни Волинець, то виявила, що матір обікрали. Зникла консервація та гроші. Коли з сусідом Анатолієм Михальчуком дочка пішла до сусіда Олександра, який часто відвідував стареньку, то побачила викрадені речі.

Коли Олександру пригрозили міліцією, він вхопив шаблю і з криком накинувся на людей. Анатолію розсік руку до самої кістки, а кумові відрубав пальця. Тоді, вхопивши сокиру, погнався за жінкою і вдарив її по голові. Після цього підпалив власний будинок і втік.

Негайно викликали пожежників, які загасили вогонь. Згоріли тільки вікна та речі в будинку. Потерпілим була надана медична допомога, - розповідають у селі свідки побаченого й почутого.

- В усьому винна горілка, - говорить сусід Василь Михальчук, - спочатку був Олександр нормальною людиною, а коли почав випивати, то й розвинувся невроз. А тепер невідомо, де він. Міліція ще не знайшла, тому сусідам доводиться сидіти під замками - бояться...

- На даний час слідство ще триває. Зловмисник втік. Ведуться пошуки, - розповів помічник начальника райвідділу по зв`язках і взаємодії з громадськістю Денис Ямпольський.