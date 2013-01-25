212 малюків передали у прийомні сім‘ї

У Вінниці зменшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Минулого року у місті на обліку в службі у справах дітей перебувало майже 370 дітей-сиріт та діток позбавлених батьківського піклування. Проте, завдяки системній роботі щодо влаштування дітей до різних форм сімейного виховання (усиновлення, опіка, прийомна сім’я тощо), лише у минулому році понад 50 діток потрапили на виховання у сім’ї. Відтак, вже на початок 2013 року на обліку перебувало 345 дітлахів пільгової категорії.

У минулому році 14 діток, які залишилися без батьків, потрапили у родини на правах члена сім’ї, тобто були усиновлені. За інформацією міської служби у справах дітей, на даний час спостерігається тенденція до зниження усиновлення дітей іноземними городянами, відтак більше саме українських родин стають для сиріт офіційними батьками.

За інформацією заступника начальника служби у справах дітей Вінницької міської ради Наталії Манзюк, аби усиновити дитину, у першу чергу необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання із письмовою заявою. До заяви громадяни України повинні додати копію паспорта, довідку про заробітну плану за останні півроку (або ж копію декларації про доходи), копію свідоцтва про шлюб (у разі, якщо заявники перебувають у шлюбі), висновок про стан здоров’я кожного заявника, нотаріально завірену письмову згоду другого із подружжя, довідку про наявність або ж відсутність судимості по кожному із заявником та документ, який підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Після подачі відповідних документів, у термін 10 робочих днів, представники служби у справах дітей обстежують житлово-побутові умови та розглядають можливість заявників бути кандидатами в усиновлювачі та в разі надання позитивного висновку ставлять їх на облік. Кандидати в учиновлювачі мають можливість ознайомитись з інформацією про дітей та знайомляться із ними у присутності працівників закладу та служби у справах дітей. Більшість батьків прагнуть усиновити новонароджене дитя, однак є й ті, які згодні усиновити більш старших, дехто з батьків звертає увагу на стать. В подальшому кандидати в усиновлювачі пишуть заяву на усиновлення дитини та із пакетом документів та складеним службою висновком про доцільність усиновлення та подають документи до суду. Усиновлення проводиться на підставі рішення суду.

Для тих городян, які бажають взяти дитину у родину на виховання до досягнення нею повноліття, є можливість стати прийомними батьками. Такі сім’ї отримують грошову підтримку з боку держави та міської ради.

Зокрема, при створенні прийомної сім’ї з міського бюджету виділяється грошова допомога у розмірі 25 тисяч гривень. Ці кошти прийомні батьки, на підставі укладеного договору, зобов’язуються витрачати на забезпечення повноцінного харчування, утримання, виховання та розвитку і освіти дитини, позбавленої батьківського піклування, яка виховується у прийомній сім’ї.

В 2012 році у Вінниці було створено 5 прийомних сімей, в яких наразі виховується одна сирота та 4 дітей, які позбавлені батьківського піклування. Для порівняння, у 2011 році було створено лише одну прийомну родину, на виховання якої було передано одну дитину. Загалом на сьогоднішній день у місті функціонує 12 прийомних сімей, в яких виховується 15 діток різного віку. Крім того, упродовж 2012 року більше 20 дітей, які позбавлені батьківського піклування та дітей-сиріт було передано під опіку. Відтак, на сьогоднішній день 212 малюків даної категорії вже знаходяться у сім’ях опікунів.