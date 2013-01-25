В житловому будинку обладнали підпільний ігровий клуб

Співробітники сектору Державної служби по боротьбі з економічними злочинами Могилів-Подільського відділу міліції в приміщенні житлового будинку виявили факт надання послуг у сфері грального бізнесу.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Співробітниками міліції була отримана інформація, що на першому поверсі одного з житлових будинків, розташованих у центрі міста Могілів-Подільський, працює ігровий клуб. Жодних вивісок, що в приміщенні працюють гральні автомати, не було. Лише на внутрішніх дверях закладу був напис «Атракціони».

У залі працівники міліції виявили 15 робочих ігрових автоматів. 31-річна жінка, яка працює адміністратором у даному закладі, від будь-яких пояснень відмовилась. Також вона не називає, хто є власником виявлених гральних автоматів. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які організували діяльність грального клубу та отримували з цього нелегальні прибутки. Виявлене гральне обладнання правоохоронці вилучили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.