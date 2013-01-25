95 спецавтомобілів поїхали у село

95 спецавтомобілів отримали керівники районних Центрів первинної медико-санітарної допомоги

Вінниччина отримала 95 спеціалізованих автомобілів Geely для Центрів первинної медико-санітарної допомоги, повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Голова облдержадміністрації Іван Мовчан, відкриваючи урочисту церемонію вручення ключів від спецавтомобілів, закуплених за рахунок коштів державного бюджету, зазначив, що найголовнішим пріоритетом обласної влади сьогодні залишається розвиток галузі охорони здоров’я області, зміцнення матеріально-технічної бази, а відтак - поліпшення медичного обслуговування людей.

Очільник області зазначив, що з 2011 року на Вінниччині реалізується пілотний проект з реформування галузі охорони здоров’я, основною метою якого є поліпшення якості та доступності медичного обслуговування.

Сьогодні в області функціонують 35 Центрів первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких входять 262 амбулаторії та 921 ФАП.

Крім закупівлі на суму 6,6 млн.грн за рахунок субвенції з державного бюджету 95 спеціалізованих автомобілів Geely для Центрів первинної медико-санітарної допомоги, було закуплено також 665 комп’ютерів та 35 серверів на суму 8,4 млн.грн, медичне обладнання та інвентар на суму 50,1 млн.грн.