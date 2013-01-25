З 11 спиртзаводів на Вінниччині 5 можуть виробляти біоетанол

Запровадження виробництва біоетанолу дозволить регулювати ринок виробництва цукру в області. Про це зазначив голова обласної державної адміністрації Іван Мовчан у ході засідання робочої групи із підготовки до проведення на Вінниччині Всеукраїнської наради про перспективи розвитку цукрової та спиртової галузей. На засіданні робочої групи було визначено основні організаційні завдання із розвитку галузей.

Тривають переговори з міністерствами агропромислового розвитку, палива та енергетики, економіки, інститутом економіки. Один з відділів інституту економіки торік проводив дослідження для Віденського університету на предмет можливостей виробництва біоетанолу в Європі. Аналітичні матеріали свідчать про те, що Україна має найбільші можливості для виробництва біоетанолу: 40% європейського біоетанолу може вироблятися саме в Україні. Фахівці інституту готові взяти участь у нараді і презентувати результати своїх досліджень.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

Є кілька перешкод на шляху розвитку виробництва цукру і пов’язаного з цим виробництва спирту і, зокрема, біоетанолу. Йдеться про недосконалість механізму розподілу квот агровиробництва (виробництво цукру планується на рівні міністерства, а вирощування буряків – на рівні області), низький рівень відпускної ціни цукру, яка не відповідає його собівартості у сучасних умовах. На ринку України є понад 1 млн тонн надлишкового цукру, який не споживається населенням та переробними підприємствами України. Альтернативне виробництво (виробництво біоетанолу) дозволить поліпшити фінансовий стан переробних підприємств галузі.

З 11 спиртових заводів, які є на Вінниччині, 4 виробляють харчовий спирт, 5 заводів мають технологічну можливість без жодних реконструкцій виробляти біоетанол на основі меляси.