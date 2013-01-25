24-річному робітнику відрізало ногу

24 січня о 12:04 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що до міської клінічної лікарні доставлено 24-річного чоловіка з діагнозом «відкритий перелом нижньої кінцівки (гомілки)».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницької області.

Як з’ясувалося, чоловік працюючи на деревообробному підприємстві, з власної необережності потрапив під автокар та отримав травму нижньої кінцівки.

Наразі потерпілий знаходиться в реанімаційному відділені у стані середньої важкості.



