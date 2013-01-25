24-річному робітнику відрізало ногу
10:15, 25 січня 2013Вінниця
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На виробництві
24 січня о 12:04 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що до міської клінічної лікарні доставлено 24-річного чоловіка з діагнозом «відкритий перелом нижньої кінцівки (гомілки)».
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницької області.
Як з’ясувалося, чоловік працюючи на деревообробному підприємстві, з власної необережності потрапив під автокар та отримав травму нижньої кінцівки.
Наразі потерпілий знаходиться в реанімаційному відділені у стані середньої важкості.
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