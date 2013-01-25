Сьогодні - чемпіонат по боулінгу серед студентів

Сьогодні, 25 січня, на Тетянин день, у Вінниці стартує пора традиційних балів. Упродовж місяця у вінницьких вишах відбудеться 18 різнопланових балів, на кожному із яких студенти оберуть «Королівську» пару.

Переможці матимуть можливість відвідати 6-й Студентський бал міського голови. Крім королів та королев із кожного вузу, потрапити на бал зможуть і ті молоді пари, які наберуть найбільшу кількість голосів у групі «Це Вінниця, друже!» (http://vk.com/ilikevinnitsya). Сюди бажаючі потрапити на бал студенти можуть завантажити свої фото із короткою інформацією про себе вже з 25 січня.

А ще у Тетянин день у місті пройде чемпіонат по боулінгу серед студентських команд. З 16-ї години у ТК «Мегамолл» студенти позмагаються між командами вузів за цікаві призи, які підготувала молодіжна рада Вінниці.

Традиційно наприкінці січня у місті стартує пора студентських балів. Майбутні медики та економісти, педагоги та фінансисти зможуть провести у своїх навчальних закладах різноманітні тематичні бали – бал у стилі ретро, вечірка у стилі чорно-біле, класичний бал тощо. На кожному такому заході самі студенти оберуть у своєму ВНЗ короля та королеву балу, які далі матимуть змогу потрапити на традиційний бал міського голови.

За інформацією начальника відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради Руслана Анфілова, що саме чекатиме на студентів під час цього балу, вирішуватимуть розпорядники, на яких на даний час «полюють» представники молодіжної ради.

- Ми оголосили конкурс на головного розпорядника балу серед студентів вінницьких вищих навчальних закладів, - говорить Руслан Анфілов. – Тобто ті, хто бажають стати організатором балу та створити атмосферу свята, можуть до 10 лютого надсилати проект студентського балу свого бачення на електронну адресу molod@vmr.gov.ua. Найкращий із надісланих проектів отримає підтримку, а його автори зможуть обрати ведучих, музичний супровід, порядок і формат проведення заходу. Ми ж зі свого боку надаватимемо усю необхідну підтримку для організації такого балу у новому форматі»

Студентський бал міського голови пройде вже традиційно 1 березня. На бал зможуть потрапити лише кращі – переможці студентських балів у вищих навчальних закладах міста, крім того, ще 100 запрошень отримають лідери Інтернет-голосування. Для участі у голосуванні слід розмістити одне фото в групі соціальної мережі в розділі «Студентський бал». В коментарях до фото слід вказати короткі відомості про себе (прізвище та ім’я, назва вузу, курс, група, факультет тощо). Півсотні дівчат та стільки ж хлопців, які наберуть найбільшу кількість «лайків», зможуть потрапити на студентський бал міського голови.

Додаткова інформація за телефонами: 59-52-82, 59-52-83, сторінка голосування в Інтернеті «Це Вінниця, друже!» http://vk.com/ilikevinnitsya