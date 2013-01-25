3-річний малюк наївся таблеток

24 січня о 12:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 м. Жмеринка надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої допомоги до районної лікарні доставлено 3-річного жителя с. Кармелюкове з діагнозом «медикаментозне отруєння».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницької області.

Як стало відомо, хлопчик через недбалість батьків випадково вжив таблетки. На даний час дитина знаходиться в реанімаційному відділені у стані середньої важкості.



Рятувальники вкотре звертаються до батьків з проханням не залишати своїх дітей без нагляду.

