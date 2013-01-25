3-річний малюк наївся таблеток
10:45, 25 січня 2013Вінниця
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Залишили без нагляду
24 січня о 12:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 м. Жмеринка надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої допомоги до районної лікарні доставлено 3-річного жителя с. Кармелюкове з діагнозом «медикаментозне отруєння».
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницької області.
Як стало відомо, хлопчик через недбалість батьків випадково вжив таблетки. На даний час дитина знаходиться в реанімаційному відділені у стані середньої важкості.
Рятувальники вкотре звертаються до батьків з проханням не залишати своїх дітей без нагляду.
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