Подружжя пенсіонерів отруїлось газом

11:15, 25 січня 2013
Вінниця
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24 січня о 20:00  на пункт зв’язку  державної пожежно-рятувальної частини №8 м. Жмеринка надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої допомоги в приймальне відділення ЦРЛ було доставлено 75-річного чоловіка та його 72-річну дружину з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, подружжя отруїлося газом через несправність приладів газового опалення.

На даний час потерпілий знаходиться в реанімаційному відділені. Його стан здоров’я середньої важкості. Дружина  постраждалого від госпіталізації відмовилась.

 

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