Подружжя пенсіонерів отруїлось газом

24 січня о 20:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 м. Жмеринка надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої допомоги в приймальне відділення ЦРЛ було доставлено 75-річного чоловіка та його 72-річну дружину з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Як з’ясувалося, подружжя отруїлося газом через несправність приладів газового опалення.

На даний час потерпілий знаходиться в реанімаційному відділені. Його стан здоров’я середньої важкості. Дружина постраждалого від госпіталізації відмовилась.



