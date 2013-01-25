Подружжя пенсіонерів отруїлось газом
11:15, 25 січня 2013Вінниця
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24 січня о 20:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 м. Жмеринка надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої допомоги в приймальне відділення ЦРЛ було доставлено 75-річного чоловіка та його 72-річну дружину з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом».
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, подружжя отруїлося газом через несправність приладів газового опалення.
На даний час потерпілий знаходиться в реанімаційному відділені. Його стан здоров’я середньої важкості. Дружина постраждалого від госпіталізації відмовилась.
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