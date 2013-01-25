Танцюючим парам обіцяють 20% знижку

31 січня ресторан «Карамель» (вул. Пирогова, 51а) запрошує на вечір латиноамериканських танців всіх, хто відкритий для нових вражень, хто здатний захопитися чуттєвим і таємничим мовою танцю, хто готовий відкрити в собі вогонь пристрасті і висловити його в рухах, чиє серце завмирає від заворожливих мелодії і ритму танго.

Не важливо - танцюєте Ви давно або тільки пізнаєте цю науку, або взагалі просто хочете приємно провести час в хорошій компанії і з хорошою музикою, пише lorna-l.livejournal.com.

Танго - це пристрасть і захоплення, це вираження почуттів мовою танцю. Мілонга - швидкий, життєрадісний і пустотливий танець. Мілонга також називають вечір танців. Всі правила такого вечора читайте тут: етикет мілонги.

У цей вечір на танцмайданчику ресторану будуть тільки найгарячіші танці від найгарячіших чоловіків і саме пристрасне танго від самих спокусливих жінок. Не обійдеться і без призів, подарунків, сюрпризів та частування. Подробиці за посиланням.

Початок о 19:00.

Вхід за запрошеннями.

Ціна - 50 грн.

Парам знижка - 20% (навіть якщо партнер не танцюючий).

Замовлення запрошень за телефоном 063-336-75-86.