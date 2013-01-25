Обласні депутати «запрограмують» життя вінничан від 14 до 35

Депутати обласної Ради, постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту і туризму (голова Гатауллін І.Ф.), управління у справах сім’ї та молоді Вінницької ОДА (начальник Стоялова О.В.), Студентський Парламент Вінниччини (голова Слободянюк Д.М.) спільно напрацювали Обласну цільову соціальну програму «Молодь Вінниччини» на 2013-2015 роки.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної ради.

Метою Програми є розширення можливостей розвитку потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу Вінниччини для її активної участі у всіх сферах життя області.

Аргументуючи актуальність програми, фахівці зазначають, що кожний третій житель області – це молода людина віком від 14 до 35 років. На Вінниччині мешкає 491 652 молодих людини, що становить 30% від загальної кількості населення області (в Україні – 31,9 %). У сільській місцевості проживає 45% молодих людей (у структурі населення області 50,4% сільських мешканців). Співвідношення чоловіків та жінок за різними віковими групами молоді коливається від 49 до 52 відсотків.

Разом з тим, молодь залишається однією з найбільш соціально вразливих груп населення області. На цю категорію припадає найбільша кількість ризиків. Через зростання нарко- та алкозалежності, тютюнопаління у значної частини молодих людей погіршується стан здоров’я. Зберігається тенденція до поширення соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі.

За словами голови постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту і туризму обласної Ради Ірека Гатаулліна, нова програма дозволить підвищити рівень реалізації молодіжної політики як на обласному, так і на загальнодержавному рівнях.

– Це допоможе наблизити її до запитів і потреб молоді, а також покращити ефективність використання матеріальних та людських ресурсів у цій галузі. Ми також зможемо удосконалити методи, способи та механізми взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями, – зауважив І.Гатауллін.

Обласну цільову соціальну програму «Молодь Вінниччини» на 2013-2015 роки депутати розглянуть на черговій сесії, що відбудеться 19 лютого.

