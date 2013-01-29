Підприємці назловживали з водою на 270 тис. грн.

У Теплицькому районі підприємство використовувало підземні води без укладання відповідних документів. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Одне із товариств з обмеженою відповідальністю здійснювало самовільний водозабір підземних вод, чим спричинило шкоду державі в сумі понад 270 тис. грн. Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України, яка передбачає відповідальність за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.



Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter