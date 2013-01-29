Підприємці назловживали з водою на 270 тис. грн.

09:45, 29 січня 2013
Вінниця
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У Теплицькому районі підприємство використовувало підземні води без укладання відповідних документів.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Одне із товариств з обмеженою відповідальністю здійснювало самовільний водозабір підземних вод, чим спричинило шкоду державі в сумі понад 270 тис. грн.

Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України, яка передбачає відповідальність за  зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
 

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