Вести розрахункові книжки вже не варто

Наприкінці 2011 у Вінниці було запроваджено єдиний рахунок для розрахунку вінничан за житлово-комунальні послуги. Мешканці багатоповерхівок уже звикли, що до 10 числа кожного місяця їм надходить папірець з усіма нарахуваннями за комунальні послуги. Для зручності минулого року єдиний рахунок було оновлено – з’явилася стрічка, куди можна внести не нараховані показники, а поточні – ті, які мешканець може «зняти» з лічильників у даний час. Тобто з часом розрахункові книжки за комунальні послуги взагалі вийдуть з обігу, адже розрахуватися можна, маючи на руках лише роздруківку з єдиним рахунком.

Щомісяця Обчислювальний центр 105 тисячам вінничанам надсилає один зведений рахунок нарахувань за комунальні послуги. Для мешканців – це отримання повної інформації про нарахування плати за всі спожиті послуги та можливість планувати свій час щодо здійснення проплат. Окрім того, у ньому знаходиться інформація про площу квартири, кількість проживаючих, тарифи на житлово-комунальні послуги, суму субсидії, заборгованість на початок місяця тощо. Також в рахунку зазначаються номери телефонів, куди має звертатися споживач в разі виникнення питань або наявності будь-яких розбіжностей. Оплатити послуги вінничани можуть через Інтернет-ресурс (www.pay.vn.ua), термінал, відділення банку чи пошти або ж через касу ЖЕКу.

Минулого року у єдиному рахунку з’явилися стрічки, куди можна ввести поточні показники лічильника і самостійно розрахувати плату за комунальні послуги на даний момент, а не ту плату, яка нарахована підприємствами – постачальниками послуг житлово-комунальних послуг. Звертаючись у відділення пошти або касу ЖЕКу, мешканець може надати касиру лише роздруківку єдиного рахунку. При цьому дублювати розрахунки у розрахункові книжки не потрібно. Чек про сплату підклеюється до роздруківки і зберігається мешканцем.

- В перспективі планується взагалі відмовитися від розрахункових книжок, так як у споживача уже сьогодні кожен місяць на руках є один рахунок із зазначенням повної інформації, – каже директор департаменту міського господарства Василь Броварник. - Самі ж розрахункові книжки викидати не варто, вони можуть виступати як доказ про попередні сплати.