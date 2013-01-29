Середня субсидія у Вінниці - 141 гривня

Близько 30 тисяч родин на Вінниччині щомісячно отримували субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це з посиланням на Головне управління статистики Вінницької області повідомляє радіо "Місто на Бугом".

Це лише 5 відсотків від загальної чисельності сімей в області. Середня сума субсидії на кожну родину становила 141 гривню.