Середня субсидія у Вінниці - 141 гривня

15:49, 29 січня 2013
Вінниця
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Отримує лише 5% сімей

Близько 30 тисяч родин на Вінниччині щомісячно отримували субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це з посиланням на Головне управління статистики Вінницької області повідомляє  радіо "Місто на Бугом".

Це лише 5 відсотків від загальної чисельності сімей в області. Середня сума субсидії на кожну родину становила 141 гривню. 

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