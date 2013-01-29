Інваліди не знають, що держава визначає їхні потреби

Вінницьких інвалідів з ураженням інтелекту спитають про їхні потреби, пише ВІННИЦЯ.Інфо. Такі громадяни мають право на соціальні послуги з підтриманого проживання, абілітації, представництва інтересів тощо. Проте чи всі, хто цього потребує, знають про свої права?

В Україні триває акція зі сприяння органам соціального захисту у визначенні потреб населення в соціальних послугах. Її організатором стала Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю. Передумовою такої роботи є наказ Мінсоцполітики про необхідність визначити потреби жителів міст, селищ та сіл у соцпослугах для планування коштів на наступний рік.

Проте не всі потенційні користувачі таких послуг (люди з інтелектуальною недостатністю чи їхні опікуни) знають про цю ініціативу держави, не всі отримали запити з боку державних органів стосовно своїх потреб, як наслідок - мало хто подає заяви до місцевих органів соціального захисту. Отже, громадські організації взялись допомогти державним структурам запитати людей з особливими потребами про їхні потреби. Щоб через відсутність заяв від інвалідів не склалось враження, що таких потреб не існує, а отже кошти державі планувати не треба…

Ціль акції - захистити права людей з інтелектуальною недостатністю та їхніх родин на забезпечення якісних і доступних соціальних послуг, гарантованих законом. До визначення соціальних потреб очікується залучити близько 34 тисяч сімей з 25 регіонів України. Їх діяльність на місцях будуть координувати громадські організації, що є члениами ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю».

На Вінниччині написання масових заяв батьками і представниками інвалідів з ураженням інтелекту до управлінь праці та соціального захисту, також подання запитів про врахування потреб та іншу підтримку надаватиме, зокрема, ГО «Паросток» (телефони у Вінниці: 067-78-31-061, 067-10-35-685, 50-48-94).

Додаткову інформацію від «Коаліції захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю» можна отримати також за київським телефоном (044) 496-52-92.