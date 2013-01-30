Русин поміняв керівників міліції у ще трьох районах

Ротації, які відбуваються у міліції Вінниччини, торкнулися ще трьох районів. Наказом начальника УМВС України у Вінницькій області Віктора Русина у Бершадському, Гайсинському та Немирівському райвідділах міліції призначено нових керівників.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Керівником Бершадської міліції став Олег Революк, який до цього часу працював на посаді начальника Тульчинського райвідділу міліції. Його попередник Василь Андрущенко, прослуживши понад двадцять років в лавах міліції, вийшов на пенсію.

Новим керівником Гайсинського райвідділу призначено підполковника Олександра Сомика, який перебував на посаді начальника кримінальної міліції цього ж райвідділу. Починав свою службову діяльність Олександр Сомик у 1997 році з посади оперуповноваженого вiддiлення кpимiнальної мiлiцiї у справах неповнолiтнiх Гайсинського РВ.

На посаду начальника Немирівського райвідділу міліції генерал Віктор Русин назначив Василя Максимчука, який останній рік очолював Погребищенський райвідділ міліції.